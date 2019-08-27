الأردن يؤكد مواصلة جهوده في مكافحة الإرهاب

جدد الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، التزامه في مكافحة الإرهاب ومواصلة التصدي له إلى جانب المجتمع الدولي.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الأردني بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية بالوكالة في ألبانيا جينت اتساكاي، بعمان، الثلاثاء؛ حيث ركز الجانبان فيه على مكافحة الإرهاب.

وأكد الصفدي، في بيان، أن جهود الأردن مستمرة لهزيمة ظلامية الإرهاب الذي لا ينتمي لأي حضارة أو دين ولا علاقة له بقيم السلام والمحبة التي يجسدها الدين الإسلامي.

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ووجّه واتسكاي دعوة للصفدي للمشاركة في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي سيعقد في العاصمة الألبانية تيرانا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

بدوره، قال الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة إن الإرهاب جريمة عابرة للقارات ولا يعترف بأي حدود، وبالتالي جميع الدول تعاني من خطره، ولا بد من تكثيف الجهود الدولية حتى وإن تباعدت الدول جغرافياً.

وصرح الدعجة لـ"العين الإخبارية" أن التعاون بين الأردن وألبانيا بمكافحة الإرهاب جاء لخبرة الأردن الطويلة بهذا المجال، وأن هذه الزيارة جاءت لما بين البلدين من تعاون وقواسم مشتركة.

وتوقع أن يزداد التعاون بين البلدين لمكافحة خطر الإرهاب مستقبلاً، لوجود خلايا إرهابية نائمة بالمنطقة.

وعلق الدعجة على دعوة الأردن للمؤتمر الذي سيعقد في تيرانا، بالقول إنها تأتي للاستفادة من خبرة الأردن في هذا المجال ومهارته الكافية في التعامل مع الإرهاب لسنوات عدة، خصوصاً تعامله مع تنظيمات إرهابية قريبة من حدوده.