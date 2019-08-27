ضربة لأردوغان وترشيحات حكومة السودان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 27 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: بومبيو: دول جديدة ستنضم لواشنطن لضمان أمن الملاحة، وأردوغان يواصل انقلابه ويعزل 8 أعضاء من "البلديات"، و18 وزارة ومجلساً أعلى.. قائمة بمرشحي "قوى التغيير" للحكومة السودانية، و18 وزارة ومجلساً أعلى.. قائمة بمرشحي "قوى التغيير" للحكومة السودانية، واليابان تأمل في مسعى دبلوماسي لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط، ومجلس الوزراء السعودي يؤكد حرص المملكة والإمارات على استقرار اليمن.

كما تتابعون أيضاً: الجيش الليبي لـ"العين الإخبارية": سنطهر بلادنا من الإخوان، والجيش الجزائري: سنعمل دون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة، وحمدوك يتسلم ترشيحات المعارضة للحكومة السودانية، وفلسطين تتهم ترامب بالابتزاز المالي والانحياز الكامل لإسرائيل، والجامعة العربية: حذف واشنطن لفلسطين من قوائمها "عدائي"، وأمريكا تنفي صلتها بقصف مواقع عسكرية في العراق.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: ضربة جديدة لأردوغان.. السندات السيادية لتركيا تهوي، والنفط يصعد مع تنامي الآمال بانفراجة في حرب التجارة، ورغم انكماش الاقتصاد.. 45.3 مليار يورو فائض ميزانية ألمانيا، وصعود الذهب بفعل الضبابية في أزمة التجارة الأمريكية الصينية، وتهدئة حرب التجارة تدفع بورصة طوكيو للارتفاع، وقفزت لمستوى قياسي.. 2.97 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات في يوليو.

وإلى الملاعب تجدون: برشلونة يخرج خالي الوفاض بعد جلسة سلبية مع سان جيرمان، أما في التكنولوجيا فتطالعون: هاتف جالاكسي A91 يدعم الشحن السريع بقوة 45W.

وفي الفن تقرأون: أنغام وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور الأفضل في "الفضائيات العربية"، بينما في المنوعات: بالفيديو.. إنسان خارق يسحب مركباً وزنه 200 طن بإصبع.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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