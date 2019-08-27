الان تتابع داخلية حماس: إصابات في انفجار ثان في موقع للشرطة غرب قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:12 م, 27 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت داخلية حماس عن وقوع إصابات في انفجار ثان في موقع للشرطة غرب قطاع غزة. كان قد سمع قبل قليل، دوي انفجار في وسط غزة، وقال شهود عيان إن هناك قتيلين سقطا في استهداف دراجة نارية، وفقا لقناة العربية.

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