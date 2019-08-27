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التايمز: الدرون الاسرائيلية استهدف خلاطا صناعيا متطورا لحزب الله
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
نشرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية معلومات استخبارية تقول إن حادث الطائرتين المسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، كان هجومًا إسرائيليًا استهدف موقعًا يخزن فيه ”حزب الله“ أجزاء أساسية من صواريخه الدقيقة.
وقالت التايمز اليوم الثلاثاء إن ”منشأة التخزين التي تم استهدافها في منطقة الضاحية، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، تحتوي على (خلاط صناعي) متطور، ضروري لخلط الوقود الصلب المخصص للصواريخ عالية الدقة“.
وكان بيان الناطق الإعلامي لحزب الله وصف المكان الذي أصابه تفجير الطائرة المسيّرة بأنه المقر الإعلامي لحزب الله.
وادعت المصادر الاستخبارية التي نقلت عنها التايمز أن ”الخلاط الصناعي“ المستهدف تعرض لأضرار جسيمة، وأن أنظمة التحكم الإلكترونية الموجودة في صندوق منفصل، دمرت بالكامل.
ولفتت إلى أن ”الخلاط الصناعي“ يعتبر أحد الأجزاء الرئيسية لتكنولوجيا الصواريخ الدقيقة ويتم تصنيعه في إيران.
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