رئيس شبكة الصحفيين السودانيين ينفي لـ"اليمن العربي" ترشحه لوزارة الإعلام السودانية لهذا السبب

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رئيس شبكة الصحفيين السودانيين ينفي لـاليمن العربي ترشحه لوزارة الإعلام السودانية لهذا السبب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

بكري عبد العزيز

كتب Advertisements سيد مصطفي

نفى بكري عبد العزيز، رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، خبر ترشحه بوزارة الإعلام السودانية، مبينًا أنه اليوم تفاجأ أنه في قائمة الترشيح في وزارة الاعلام.



وأكد عبد العزيز، أن هذا كلام خطأ لأنه ليس اهلا لهذا المنصب، مبينًا أنه ملتزم بقرار تجمع المهنيين في عدم المشاركة في الحكومة الإنتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء حمدوك.

و أضاف رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، الجهة التي نشرت القائمة ليست دقيقة لأنه هناك مرشحين ثلاثه لكل وزارة وليس خمسة كمل زعمت بعض وسائل الإعلام.