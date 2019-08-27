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متحدث جيش إسرائيل يكشف الخلية الإيرانية المتهمة بالتخطيط لعمليات ضد تل أبيب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجنرال الإيراني جواد غفاري الذي يعمل تحت قيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني المباشرة، هو المسؤول عن التخطيط للعملية التي أحبطتها إسرائيل، بطائرات دون طيار، تستهدفها.



وتابع في تغريدات على موقع تويتر، أن "غفاري من كبار مسؤولي فيلق القدس القوة السرية، في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، ويعمل قائداً للقوات الإيرانية في سوريا، أين يقود جهود التموضع الإيرانية فيها".

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وأضاف أدرعي قائلاً : "يعمل تحت قيادة غفاري عشرات الآلاف من المسلحين من جنسيات مختلفة، ويعملون في دمشق، وحلب، وشرق سوريا".

وبين أن غفاري جند عناصر لإطلاق الطائرات دون طيار، وحرص على تأهيلهم وأشرف شخصياَ على التخطيط للعملية.

وذكر أدرعي أن اللبنانيين "ياسر أحمد ضاهر، وحسن يوسف زبيب، تلقيا تدريبات لتشغيل هذه الطائرات في إيران، وحاولا إطلاق طائرات من هذا النوع انطلاقاً من منطقة عقربا، الخميس الماضي، أين استُهدفا".

يشار إلى أن طائرات إسرائيلية استهدفت، الأسبوع الماضي، قوة فيلق القدس وميليشيات تابعة له، كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقاً من سوريا.