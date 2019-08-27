وزير خارجية أمريكا يؤكد انضمام دول جديدة لحماية الملاحة من اعتداءات إيران

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
مايك بومبيو
كتب
الخليج 365
قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، إن دولا جديدة ستنضم إلى الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في الخليج العربي في ظل الاعتداءات الإيرانية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية الشهر الماضي أنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.
وذكرت أن هذا التحالف سيمكن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.
وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده ستنضم إلى القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج.
وحول الوجود الأمريكي في أفغانستان، أوضح بومبيو -خلال كلمة له في مؤتمر المحاربين القدماء- أن واشنطن لم تفكر أبدا في أن تظل للأبد في أفغانستان، وتابع قائلًا: "لقد ذهبنا هناك لنهزم تنظيم القاعدة وفعلنا ذلك".
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