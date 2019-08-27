غدًا..الرئيس السيسي يشارك في قمة"تيكاد7" كأول رئيس مصر.. ما هي القمة والهدف من المشاركة فيها

أحمد أبوعقيل

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا الأربعاء، فى اجتماعات المؤتمر الدولى السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد 7»، الذى يُعقد فى مدينة يوكوهاما اليابانية تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يرأس، بالاشتراك مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (التيكاد)».

وأضاف متحدث الرئاسة أن «المؤتمر يُعقد فى دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الحالى، تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر، الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية فى مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولى».

وقالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إن الأعمال التحضيرية للقمة اختتمت على مستوى كبار المسئولين واستمرت لمدة يومين، حيث تم اعتماد الوثائق الخاصة بالموضوعات الإجرائية للقمة، وإعلان يوكوهاما، وخطة العمل المتفق عليها.

السيسي أول رئيس مصري يشارك في قمة "التيكاد"

قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى قمة التيكاد كرئيس لمصر ورئيس للاتحاد الإفريقى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هذه المرة الأولى لرئيس مصرى يشارك فى هذه القمة، مضيفًا: "نتوقع من الرئيس المصرى أن يلعب دورًا هامًا حيث سيرأس الجلسة الافتتاحية مع رئيس الوزراء اليابانى".

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وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيتحدث فى الجلسة الافتتاحية والختامية والمؤتمر الصحفى المشترك وحفل الاستقبال نيابة عن الدول الإفريقية.

لماذا تشارك مصر في القمة

وأضاف التقرير أن انعقاد المؤتمر هذا العام بمدينة «يوكوهاما» يأتى تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، الأمر الذى يدعم التعاون بين مصر واليابان فى أفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، كما أن قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار، فضلاً عن أن «تيكاد» تُعد إحدى أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون فى تنمية وتطوير القارة السمراء.

ما هى قمة التيكاد؟

قمة رفيعة المستوى تنظمها دولة اليابان لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، بحضور عدد كبير من الشركات اليابانية التى قد يكون لها أعمال حالية أو مستقبلية في القارة الأفريقية، كما توفر منصة تجمع مختلف الشركات معا لدعم أفريقيا، لخلق عملية التكامل بأفريقيا.

ما الهدف الرئيسي لقمة تيكاد ؟

تهدف القمة إلى تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، من خلال كبريات الشركات اليابانية والدولية، وتطورت قمة "تيكاد"، خلال 21 عامًا، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا وتفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.