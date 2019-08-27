صحيفة بريطانية: قطر مولت عقارات لـ«الإخوان» بـ5 ملايين يورو في هولندا

كشف تقرير لصحيفة «تى آى جيه ذا إنفستيجيتيف» البريطانية أن تنظيم الإخوان الإرهابى اشترى، من خلال تمويل قطرى، 4 عقارات فى أمستردام وروتردام وذاهيج بهولندا، قيمتها 5 ملايين يورو، فى وقت قصير.

"تى آى جيه": أنشطة التنظيم ستضر بالنظام الديمقراطى الهولندى

وأضاف التقرير أن تحقيقاً استقصائياً عن نقاط ضعف سياسة مكافحة التطرف فى هولندا، أجرته الصحيفة ضمن سلسلة تحقيقات ترصد أسس التطرف فى أوروبا، أشار إلى أن سياسة الإخوان فى هولندا تركز على المدن الكبرى، وأنشطتهم ستؤدى إلى أضرار تلحق بالنظام القانونى والديمقراطى، دون تحرُّك جاد من الحكومة الهولندية، وأكد التقرير أن الحكومة الهولندية لم يكن لديها أى ردود فعل لدخول الجماعات السلفية والإخوان إلى البلاد.

وأوضح التقرير أن هناك إخفاقات واسعة فى محاربة الإرهاب فى أمستردام، وأنه جرى رصد انتشار الفكر الإرهابى المتطرف بين الشباب الهولندى المسلم من خلال المساجد الممولة من دول على صلات بجماعة الإخوان الإرهابية.

وحذر التقرير من قيام أحد الجهاديين المدانين قضائياً، ويدعى «بلال لامرانى»، باستقطاب العناصر الشابة للانضمام للجماعات الجهادية، عبر التواجد فى أوساط الشباب، حيث كان معلماً مؤثراً لهم فى أمستردام، بعد تعيين السلطات الهولندية له مدرباً لمعالجة التطرف، ما أعطاه فرصة للتواصل مع الشباب من قليلى الخبرة، وضمهم لهذه الجماعات.