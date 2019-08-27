جامعة الأزهر تكشف حقيقة ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر طلابي: لوجو لموقع سياحي عالم"بيان"

أحمد أبوعقيل

نفى الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور موقع إباحي على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجديد الأحد قبل الماضي.

وقال فرج في بيان له، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم تحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقعا إباحيا.

وأضاف مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر: "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرات الصفحة الخاصة بموقع "celebritycruises".

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وناشد مدير مكتب التنسيق، بتحري الدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لتشويه صورة المؤسسة.

تفاصيل الموقع

وتبين من خلال تصفح الموقع أنه يحتوي على تفاصيل حجز رحالات ترفيهية لأكثر من مكان سياحي حول العالم.

ويتشابه رمز الموقع السياحي مع بعض المواقع الإباحية التى تعتمد على حرف “X” فى الإشارة إلى المحتوى الإباحي المنتشر على صفحات الإنترنت.

كما يحتوي الموقع على خطة لقضاء رحلة ترفيهية لقاراة أمريكا الجنوبية وأسيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الساحلية رحلات بحرية “برمودا”.