خيرالله الصفدي: الاتفاق على معظم بنود خطة النفايات خطوة الى الامام

اشارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب ​فيولات خيرالله الصفدي​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "مع الإتفاق في ​مجلس الوزراء​ على معظم بنود خطة ​النفايات​ التي قدمها الوزير ​فادي جريصاتي​، نكون قد خطونا خطوة إلى الأمام"، مضيفة :"يبقى أن نتفق جميعا على أن حل قضية النفايات بات أمرا ملحا وعلينا الالتفاف جميعا من أجل إقرار كافة البنود والذهاب نحو التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

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