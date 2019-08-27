سقوط جريح باطلاق نار خلال اشكال فردي في صور

افادت معلومات صحافية عن "سقوط جريح نتيجة اشكال فرجي تطور الى ​اطلاق نار​ في ​مدينة صور​ وقد تم نقله على الفور الى احدى ​المستشفيات​ القريبة لتلقي العلاج".

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