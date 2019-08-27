علق عضو "اللقاء الديقراطي" النائب مروان حمادة على تهديدات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للسطات الاسرائيلية، معتبراً أن "قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة"، مشيرا إلى "إنني أتمنى على السيد نصرالله ان يختار هذه المرة رحمة لبنان ومصالحه وسلامة اهله والرأفة بما تبقى من اقتصاد عبر التركيز على الرد الدبلوماسي الحقيقي".
وفي حديث تلفزيوني، لفت حمادة إلى أنه "على المقاومة ان تعترف بوجود الدولة وعلينا تسجيل خرق اسرائيل المثبت في مجلس الامن".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: قرار الحرب والسلم ليس بيد السلطة وعلى المقاومة ان تعترف بوجود الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.