حمادة: قرار الحرب والسلم ليس بيد السلطة وعلى المقاومة ان تعترف بوجود الدولة

علق عضو "اللقاء الديقراطي" النائب ​مروان حمادة​ على تهديدات الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ للسطات ال​اسرائيل​ية، معتبراً أن "قرار الحرب والسلم ليس بيد ​الدولة​"، مشيرا إلى "إنني أتمنى على السيد نصرالله ان يختار هذه المرة رحمة ​لبنان​ ومصالحه وسلامة اهله والرأفة بما تبقى من ​اقتصاد​ عبر التركيز على الرد الدبلوماسي الحقيقي".

وفي حديث تلفزيوني، لفت حمادة إلى أنه "على ​المقاومة​ ان تعترف بوجود الدولة وعلينا تسجيل خرق اسرائيل المثبت في ​مجلس الامن​".