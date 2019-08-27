شربل: سلاح حزب الله له مهمة أخرى وهي منع التوطين وهذا ما يثير سخط اسرائيل

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن " لنرى ماذا يملك "​حزب الله​" من سلاح، فهو لديه ​صواريخ​ وأسلحة خفيفة، واذا ما حصل أي شيء داخلي اذا ما حصل بين ال​لبنان​يين لن يستعمل الحزب الصواريخ، بل سيستعمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي هي بالتالي موجودة ب​المخيمات الفلسطينية​ وبمنازل بعض الحزبيين"، مشيراً الى انه اذا ما وقع صراع بين ​المقاومة​ و​الفلسطينيين​ سيكون الصراع قاسيا وذلك بسبب التنظيم العسكري عند الجانبين".

وفي حديث تلفزيوني له، أشار الى أن "التدريبات اليومية عند الفلسطينيين او حزب الله يخيف"، مشيراً الى أنه "تسليم حزب الله لسلاحة لا يكفي، بل علينا أن نرى عناصر الحزب ماذا سنفعل بهم؟ هل يصبحون تابعين للدولة؟ كل الاحزاب كانت تقول فليسلم سلاحه للجيش اللبناني".

ولفت الى أن "هناك خطأ ارتكبناه عندما أتت ​إيران​ وقالت أنا مستعدة لتسليح ​الجيش اللبناني​، إيران ضمنا تقول نتمنى الا يقبل جيش لبنان بتسليحنا له، و​اميركا​ لن تقبل بذلك أيضا"، معتبراً أن "غلطتنا كلبنانيين أننا لم نقبل بأن تسلح ​ايران​ الجيش، لأنه عندها يمكننا ان نقول للحزب ان الجيش أصبح مسلحا وليده الامكانيات وعليك ان تسلم سلاحك".

واعتبر انه "​أميركا​ لا يمكن ان تستفيد لولا وجود حزب الله وإيران، لانه بغيابهما لا يمكن ان تبتز ​دول الخليج​".

ورأى شربل أن "حزب الله كله شر وأشر ما فيه انه لا بد منه"، مشيراً الى أنه "لولا سلاح حزب الله لكانت أميركا و​إسرائيل​ يحفران ويسحبان من ارضنا البترول و​الغاز​".

وعلى مستوى إستقلال لبنان، وإستقلال إدارات لبنان، سأل "هل الجيش اللبناني قادر على ردع ​اسرائيل​ من دخوله الى الأراضي اللبنانية، اذا سلاح حزب الله غير موجود؟.

واعتبر أن "أميركا واسرائيل لا يريدان أن يتم تسليح الجيش، وسلاح حزب الله له مهمة أخرى وهو منع ​التوطين​ في لبنان، وهذا ما يثير سخط اسرائيل، ان سلاح حزب الله ورقة قوية بيد ​الدولة اللبنانية​".