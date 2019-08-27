شارل جبور: لا أحد يملك الحق بحمل السلاح بوجود الجيش اللبناني

علق مسؤول الإعلام والتواصل في ​حزب "​القوات اللبنانية​"​ ​​شارل جبور​ على تهديدات الامين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ للسطات ال​اسرائيل​ية، مؤكداً أن "​الدولة اللبنانية​ هي المخول الوحيد للرد على أي اعتداء على لبنان وإن دعم هذا الجيش موضوع طبيعي واستراتيجي والامر المشترك بين اللبنانيين هو ​الجيش اللبناني​ وبالتالي لا أحد يملك الحق بحمل ​السلاح​ بوجود الجيش اللبناني".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر جبور أن "المشكلة الكبرى في لبنان هي سلاح "حزب الله"، مؤكداً أنه "لا كره ل​ايران​ ولا مشكلة بين لبنان وايران بل المشكلة الاساسية أن ​طهران​ تسلح حزب سياسي في لبنان وهذا الحزب خارج الشرعية اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "لا مشكلة عندنا اخذ السلاح من ايران ولكن شرط عدم تأثرنا بالعقوبات المفروضة عليها وفي حال تعهد "حزب الله" بتسليم سلاحه مقابل أن تتسلح الدولة اللبنانية من طهران فلن يرفض أي أحد هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "القوات اللبنانية دفعت أثمان كبيرة في الحرب وهي كانت رأس حربة وواجهت مشاريع كبيرة وهي مشروع الدولة الفسلطينية في لبنان وبأن يكون لبنان محافظة سورية أخرى وأن يحكم لبنان من دمشق وموقفنا بموضوع ​التوطين​ والفلسطيني ليس بالجديد والبعض استغرب هذا الموضوع وموقفنا بديهي ان نكون ضد "​صفقة القرن​" وسيادة اسرائيل على ​القدس​ وتواجد ​السفارة الاميركية​ في القدس وهذه المواقف بديهية وليست ب​الجديدة​ ومن الاساسيات".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تنهار الوحدة الداخلية إلا نتيجة أن يعمل قسم من اللبنانيين على تبدية أولويات غير لبنان"، لافتاً إلى أن "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قال للاميركيين أنه في جال تعرضت طهران لهجوم أميركي فأن المنطقة ستتزلزل على رأس الاميركيين"، معتبراً أن "قوة لبنان ليست في سلاح حزب الله او الجيش أو الأشتراكي او القوات قوة لبنان في وحدته الداخلية".