مصلحة الابحاث الزراعية: انحسار جزئي لموجة الحر بدءا من الجمعة

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق LARI عن "انحسار جزئي لموجة الحر، بدءا من يوم الجمعة المقبل لتعود وتتجدد يوم السبت ولأيام عدة".



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