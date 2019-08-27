شارك النائب السابق كاظم خير في الاعتصام الذي يقيمه أبناء بلدات ​المنية​ و​دير عمار​ و​البداوي​ على الاوتوستراد الدولي في المنية مساء اليوم.

وأكد الخير أثناء الاعتصام أنه "لقد جاء قرار ​مجلس الوزراء​ اليوم تأكيدا على إصرار ​الحكومة​ على تركيز كل مشاريع ​النفايات​ و​المحارق​ ومصانع ​الكهرباء​ على الفيول اويل، في ديرعمار.تلك المشاريع التي رفضناها في السابق رغم كل الاغراءات وفضلنا مصلحة المنطقة على اي مصلحة أخرى".

وأشار الى "أننا اليوم نشدد على الرفض المطلق لتلك المشاريع لتقويض فرص استغلال وإثراء المافيات ومن وراءهم من المسؤولين. لن نقبل بأي تسوية على حساب صحة ابناء المنطقة"

وأكد ضرورة "تركيب الفلاتر من أجل تخفيف بث السموم بين أبناء بلدتنا في ​معمل دير عمار​، واعداد دراسه تشرف عليها جهة رسمية ذات مصداقية لتحديد نسب ​التلوث​ وعلاقته بمرض ​السرطان​ المنتشر في المنية، كما ورفض التقنين الكهربائي المجحف بحق المنطقة".

وشدد على "رفض أي محرقه للنفايات في المنطقة، و رفض معمل دير عمار 2 المخالف للمواصفات البيئية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خير شارك في اعتصام أبناء بلدات المنية ودير عمار: لن نقبل بأي تسوية على حساب صحة ابناء المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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