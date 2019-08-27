الحريري طلب من موغيريني دعم الإتحاد الأوروبي مساعي التهدئة وضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية

طلب رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ من مفوضة الامن وال​سياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيدريكا موغيريني​ خلال اتصال هاتفي "دعم ​الإتحاد الأوروبي​ مساعي التهدئة وضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بعد التطورات الأخيرة".

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