الاتحاد الاوروبي أكد دعمه أمن لبنان وسيادته بالتنسيق مع شركائه الدوليين

أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ماجا كوسيانيتش أن "​الاتحاد الاوروبي​ يدعم أمن ​لبنان​ وسيادته، بالتنسيق الوثيق مع شركائه الدوليين لتحقيق هذه الغاية"، مشير’ الى انه "في نهاية المطاف، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للمشاكل المترابطة في ​الشرق الأوسط​".

ورأت كوسيانيتش أنه "تقع على عاتق جميع الافرقاء في المنطقة، مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال للقانون الدولي وتجنب اي تصعيد اضافي"، مشيرة الى ان "الاتحاد الاوروبي يتوقع ان يلتزم جميع الأطراف التزاما تاما بقرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة، وخصوصا قراريه رقم (1701"و(1559)".