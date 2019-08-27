إعلام إسرائيل: التوتر مرتفع لدى سكان الشمال بسبب حتمية رد "حزب الله "

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان "مستوى التوتر مرتفع لدى سكان الشمال بسبب حتمية رد "حزب الله" بحسب تقدير الجيش الاسرائيلي".
وكانت قد سقطت طائرتين اسرائيليتين فجر يوم الاحد في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي التفاصيل أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تنفجر في حين سقطت الثانية وانفجرت مخلفة أضرارا في المباني ومركز حزب الله الاعلامي.
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