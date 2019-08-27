اكّد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انّنا "امام عدوان اسرائيلي موصوف ولا يمكن ان نتعامل معه كقضية عابرة"، لافتا الى أن "الرد سيكون بحسب التفاصيل التي اوردها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ونحن لا نتحدث عادة في الاجراءات التفصيلية"، مضيفا:"نترك الترجمة للعمل الذي سيحصل ولسنا في وارد تقديم تفاصيل تنفع اسرائيل وتجعلها في حالة انتباه ونريد ان تكون الضربة مفاجئة بالمقدار المناسب".
وأوضح قاسم ان "الاجواء ليست اجواء حرب وكل الأمور تُقرر في حينه ونحن لا نتعامل مع الموضوع على اساس التهويل علينا حتى لا نرد وقد قلنا سابقا اننا سنرد على اي عدوان وهذا الذي سيحصل".
وفي حديث تلفزيوني أشار قاسم الى أن "الرئيس ميشال عون وصّف الواقع بدقة ولا يمكن للبنان ان يسكت عن الإعتداء الاسرائيلي"، معتبرا أنه "من الطبيعي ان يقرر لبنان كحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن وهذا من ضمن ما تستطيع فعله الدولة وهذا الموقف مناسب ونحن نعتبر ان اجراءات الدولة طبيعية".واشار قاسم الى انّ "لبنان وافق على الوساطة الاميركية في ترسيم الحدود مع الجانب الاسرائيلي وحزب الله يقف معه".
من جهة اخرى رأى قاسم "الأزمة السورية لم توضع بعد على طريق الحل النهائي وما يجري حتى الآن هو محاولة تحسين اوضاع ميدانية وشروط للقوة الفاعلة على الارض التي تؤثّر في المسرح السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر نعيم قاسم: لا يمكن ان نتساهل مع العدوان وسنوجّه ضربة مفاجئة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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