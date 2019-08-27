وزارة الداخلية في قطاع غزة: مقتل عنصرين من الشرطة جراء انفجار قرب حاجز أمني

أعلنت وزارة الداخلية في ​قطاع غزة​ عن "مقتل عنصرين من ​الشرطة​ جراء ​انفجار​ وقع قرب حاجز أمني جنوب مدينة غزة". وفي وقت سابق أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ أن "الطواقم الطبية تتعامل مع 3 إصابات وصلت مجمع الشفاء جراء استهداف إسرائيلي في غزة".

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