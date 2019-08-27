وزير النفط الإيراني: قادرون على استعادة حجم إنتاج النفط الذي كان قبل العقوبات

أعلن وزير ​النفط​ ال​إيران​ي، ​بيجن زنغنه​، أن "إيران قادرة على استعادة مستوى إنتاج النفط الذي كان قبل إعادة فرض ​العقوبات الأميركية​، خلال 3 أيام".

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ أعادت فرض العقوبات على إيران العام الماضي، عقب قرار الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​ الذي تم التوصل إليه في عام 2015.