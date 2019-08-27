وزير النفط الإيراني: قادرون على استعادة حجم إنتاج النفط الذي كان قبل العقوبات

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن "إيران قادرة على استعادة مستوى إنتاج النفط الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، خلال 3 أيام".
يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران العام الماضي، عقب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015.
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