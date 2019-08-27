أردوغان: نسعى لزيادة قيمة التجارة مع روسيا إلى 100 مليار دولار

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا وتركيا يجب أن يصعد ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا"، مشددا على أن "البلدين يمتلكان جميع المقومات لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى "التبادل التجاري بين بلدينا تجاوز الآن مستوى الـ 25 مليار دولار، لكن هدفنا هو الوصول إلى 100 مليار دولار".
وأشار إلى أن "تركيا تعمل على زيادة صادراتها ومن ضمنها صادرات الطيران"، مضيفا أن "صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية بلغت في 2018 أكثر من مليار دولار"، مشيداً بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وتركيا".
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