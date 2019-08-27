سفينة حربية إسبانية تنقل 15 مهاجرا من أحد الموانئ الإيطالية

نقلت سفينة حربية إسبانية 15 مهاجرا ممن كان قد إنقاذهم في ​البحر المتوسط​، من أحد موانئ ​إيطاليا​، بعدما أبحرت نصف المسافة التي كانت مقررة لها لنقل هذه المجموعة الصغيرة في خطوة تناقضت بشدة مع رفض إيطاليا لاستقبال ​المهاجرين​.

وأرسلت سلطات اتسبانيا هذه ​السفينة​ قبل أسبوع لنقل المهاجرين في نهاية أزمة مطولة بين سلطات إيطاليا وسفينة إنقاذ خاصة مسجلة في ​إسبانيا​ كانت قد انتشلت أكثر من 100 شخص معظمهم أفارقة من ​المياه​ قبالة ساحل ​ليبيا​.

ووافقت سلطات ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​لوكسمبورغ​ و​البرتغال​ على استقبال باقي المهاجرين لكن إسبانيا، التي تبادلت الهجوم اللفظي مع روما أثناء الأزمة، كانت ​الدولة​ الوحيدة التي أرسلت سفينة.

وترفض سلطات إيطاليا دخول سفن الإنقاذ غير الحكومية إلى موانئها ولا تقبل بنزول المهاجرين في أراضيها إلا إذا التزمت دول أوروبية أخرى باستقبالهم، وفي هذه الحالة يتم ترحيل المهاجرين بعد ساعات من دخولهم إلى إيطاليا.

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