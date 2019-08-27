شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: قنوات الإخوان تشهد أزمات.. والشباب فضحوا أيمن نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طه على المحلل السياسي، أن قنوات الإخوان تشهد حالة من الأزمات الداخلية، بسب القرارات الأخيرة التي صدرت من أيمن نور مالك قناة الشرق الاخوانية بطرد عدد من العاملين والمذيعين، وهو الأمر الذي تكرر كثيرا خلال الفترة الماضية، وهذا يكشف أن هناك أزمات كبيرة داخل هذه القنوات الإرهابية.

وأضاف المحلل السياسي، بخصوص الذين تم الاستغناء عنهم داخل قنوات الإخوان، أنه من المتوقع أن يتكرر نفس السيناريوهات السابقة والتي ستصل إلي فتح ملفات وفضح أيمن نور والتمويلات التي حصل ويحصل عليها من الدول المعادية.

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وتابع، "الإخوان تشهد مرحلة لم تراها من قبل بسبب ما يمارسه قيادات الجماعة والتنكيل بالشباب في الخارج، الأمر الذي جعل الشباب ينقلب بشكل كبير على القيادات وفضحهم أمام الجميع".