شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية إخوانية تعترف: سلمنا عقولنا وننفذ الأوامر دون تفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت المذيعة الإخوانية العصماء البقشيشى، بأن الإخوان وقواعدهم سلموا عقولهم لقياداتهم لتنفيذ الأوامر دون تفكير ، أو مناقشة لما تردده قيادات الإخوان.

وقالت المذيعة الإخوانية فى تصريحات لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":وكيف لا ننجذب؟، فرسائل البنا وظلال قطب وأيام زينب كفيلة بتسليم العقول والتوقيع على بياض إقرارا بكل ما حدث وما سيحدث، يعني أنك سلمت تسليما كاملا له دون مناقشة لما يقول أو محاسبة لما يفعل.

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وأضافت العصماء البقشيشى: تربينا على تقديس الأمر وتنفيذه فور صدوره دون تفكير فصرنا آلات بشرية تؤمر فتطيع، كبرنا على تقبيل يد المسؤول حتى وإن كنا لا نراه يستحق التعظيم ، فصاروا معصومين لا يخطؤون ولا يغفلون، وتبرمجنا على أن هذا ظالم عتي وهذا مظلوم تقي فصرنا نعشق دور المظلوم دون مبرر.