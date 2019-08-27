شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة وسليمان وهدان ونواب البرلمان فى عزاء زوجة القطب الوفدى على سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الوفد اليوم الثلاثاء، عزاء فاطمة موسى زوجة القطب الوفدى الكبير وأحد رموز حزب الوفد التاريخيين على سلامة، وجدة رضا سلامة القيادى بحزب الوفد، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

حضر العزاء مندوب من رئاسة الجمهورية، وعدد من نواب البرلمان على رأسهم بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد، وخالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، ومحمد عبده عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنواب بالبرلمان (محمد مدينة ومحمد خليفة وإبراهيم حمودة)، وعباس حزين.

كما حضر عدد من أعضاء الهيئة العليا للوفد على رأسهم محمد فؤاد وإبراهيم الشريف وسفير نور وعبد العزيز النحاس وكاظم فاضل وحمدى قوطة ونبيل عطا الله، كما حضر كل من محمد الفقى والإعلامية حياة عبدون وأمل رمزى مساعد رئيس حزب الوفد، ومحى بدراوى ومواهب الشوربجى.