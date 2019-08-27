شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يجتمع بقيادات الوفد ببورسعيد لبحث استعدادهم لانتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه سيجتمع مع عدد من القيادات الوفدية بمحافظة بورسعيد، لمناقشة مشكلات المواطنين بناء على تقارير تم جمعها من الشباب والأهالى، وبحث حلول لها مع الجهات التنفيذية.

وأضاف "وهدان"، أن الاجتماع سيتطرق إلى عدد من القضايا العامة التى تشغل المحافظة، والمشروعات القومية التى تنفذها المحافظة، ومدى نسبة تنفيذها، إلى جانب عرض عدد من أفكار الشباب لتطوير العمل الحزبى بالمحافظة.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى خطة الحزب بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كانتخابات الشيوخ والنواب المحليات.