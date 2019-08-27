شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الجماعة الإرهابية أصابها الهلع والرعب بعد لقاءات الرئيس بقمة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك حالة قلق إخوانى أصابت الجماعة الإرهابية بعد سلسلة لقاءات الرئيس بقمة الـ g7 ، مؤكدا أن حالة من الهلع والرعب فى ظل التحركات الناجحة التى تقوم بها القيادة المصرية، والتى ترد وبقوه على أكاذيبهم التى يروجونها فى دوائر صنع القرار فى بريطانيا وغيرها.

ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن إشادة الدول الخارجية بجهود الدولة المصرية يعكس مدى اعترافهم بما تم من إصلاحات، وهو ما يرد بقوة على ما تروجه الجماعة من شائعات بالخارج وما يجعلها تصيبها حالة من الفزع بشأن هذا الأمر. وأوضح أن تطور العلاقات المصرية الخارجية يجعل الجماعة الإرهابية تصاب بالتوتر والقلق، وهو ما يجعلها تروج شائعات وتعمل على تدليس الحقائق. وكانت حالة ارتباك شديدة أصابت قنوات الإخوان بعد اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال قمة السبع الكبار التى عقدت فى فرنسا، التى حاولت ترويج العديد من الأكاذيب والشائعات حول هذا اللقاء، والذى أظهر أن التنظيم يخشى قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وبالتالى فإنه يسعى لتشويه أى لقاء بين الرئيس السيسى وترامب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمانى: الجماعة الإرهابية أصابها الهلع والرعب بعد لقاءات الرئيس بقمة السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.