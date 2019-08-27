شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يُطالب بتشكيل لجنة لتقييم الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقييم الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، وأن يتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلا عن كلا من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى المصرى، ومصلحة الشهر العقارى، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة العسكرية، ووزارة الإسكان، وذلك كله بعد تقييم سعر الأصول من جانب 3 خبراء معتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح النائب مدحت الشريف، فى تصريح له، أن شركات قطاع الأعمال العام تملك العديد من الأصول غير مُستغلة والتى تُقدر بمبالغ ضخمة، لافتا إلى أن الشركة القابضة للتأمين لديها أصول غير مُستغلة تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه، وهى، 13 قطعة أرض و350 عقار و170 عقار تاريخى، مشيرا إلى أنه سبق وأن طالب وزارة قطاع الأعمال العام بخطة واضحة لاستغلال هذه الأصول.

كما طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بوضع محددات عامة لخطة وبرامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكيفية رفع كفاءة إدارة هذه الشركات حتى لا تضيع أموال التطوير على إدارة فاشلة، وتطوير الإمكانيات الفنية لمصانع الغزل والنسيج والحديد والصلب وفحم الكوك، ومعالجة الخسائر التى تتكبدها بشكل سنوى، وتوضيح خطط الوزارة لمعالجة شكاوى التلوث البيئى الناتج عن هذه المصانع.