"سؤال وجواب".. السياحة توضح 22 استفسارًا تتعلق بشواطئ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملة تحت شعار "اعرف حقك" لتوعية المواطنين ورواد الشواطئ بالخدمات والأسعار الخاصة بـ59 شاطئا.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الحملة تلقت 22 سؤالا واستفسارا جرى الإجابة عليها وهي:

-ما هو الفرق بين الشـواطئ السياحية والشواطئ المميزة وشواطئ الخدمة والشواطئ العامة ولماذا تم تقسيمها؟

مفيش فرق بين الشـواطئ لكن إحنا بنقسم الشواطئ لشرائح تناسب كافة المستويات الاقتصادية للجمهور وتراعي البعد الاجتماعي.. حيث يوجد شاطئ عام، وشاطئ خدمة، وآخر مميز، وشاطئ سياحي بكل منطقة أو حي على مستوى المحافظة.

-سعــر تذكرة الدخــول 25 جنية كتير جدا؟

تذكرة دخول الشواطئ السياحية تترواح بين 17 و20 و25 جنيه ودي عددها 6 شواطئ من أصل 59 شاطئا.. وبالنسبة للي سعرهم 25 جنيه عددهم 4 فقط وهم شواطئ " ستانلي وسيدي بشر 3 الشرقي وسيدي بشر3 الغربي وسيدي بشر 3 منطقة أفلاطون.

-لـــو أنا هدخل أتمشي في الشاطئ لازم أدفــع فلــوس؟

تقدر تدخل كل الشواطئ العامة والخدمة فقط بعد دفع 2 جنيه مقابل الانتفاع بخدمات الشاطئ زي النظافة واستخدام دورات المياه.

-الفلــوس اللي هدفعها علي البوابة مقابل إيــه ؟

التذكرة اللي هتدفعها علي البوابة شاملة حصولك علي كرسي وشمسية وترابيزة واستخدام وحدات الخدمات.

-يعني إيـــه 1 جنيه لصالح صندوق الغرقى؟

واحد جنيه لدعم صندوق الغرقى وذلك لصرف تعويض لأسر الغرقى .

-الأطفـــال من سن كــام ليهم تذكرة؟

يتم حساب تذكرة كــاملة للأطفال من ســن 6 سنوات.

-رســم دخــول دورة الميــاه كـــام؟

دورة المياه مجاناً لأنك دافع 1 جنية ضمن تذكرة الدخول

-طـــب إمتـــي أقدر أحصــل علي شمسيــة ثانية؟

الشمسية مخصصة لكل 4 أفراد شمسية يعني لو أنتوا 5 أو 6 من حقك 2 شمسية ولو أنت فرد واحد كمان من حقك شمسيـة .

-في الشــواطئ العامة أدفع كــام عشان أخد كرسي زيادة؟

تدفع 1 جنيــة لكل كرسي زيادة.

-ليـــه أخر ميعـــاد للبحر 7 مساءاً أنا بحب أنزل بالليل؟

تعليمات النزول في البحر من الساعة 7 صباحا حتى غروب الشمس حيث تتعذر الرؤيا ليلاً لذلك فلا يمكن تقديم خدمة الإنقـــاذ أو الإسعاف وهذه مسئوليــة وخطر جداً كما أنها تعليمات الجهات الأمنية.

-ياريـــت يبقي في لافتـــه عليها كل التفاصيـــل ورقم شكاوي والأسعـــار علي الشاطئ؟

الأصل في هذا الموضوع أن نتأكد أن كل مستأجر يعلن عن قيمة تذكرة الدخول وما يمكن الحصول عليه من خدمات مقابل التذكرة كما لابد وأن يكون الإعلان ظاهر وموضح به رقم الشكاوي وإلا يتعرض للمخالفة وإحنا بنحرص على تواجده بالفعل.

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-هــو مسموح بوجــود ألعاب كهربائيـــة؟

غيـــر مسموح بوجود ألعاب كهربائيـــة وميكانيكية لخطورتها على الأطفال.. لكن مسموح بالألعاب المطاطية والبلاستيكية.

-جليـــم فيــها 2 شاطئ هل السعر المعلن ينطبق علي الشاطئين؟

الشاطئ العام رسم الدخول " 3 جنيه للشمسية و3 جنيه كرسي وخدمات الشاطئ ويسمى شاطئ جليم الشرقي فقط.

-ما هي نوعيـــة المشاكل اللي ممكن أتصل بسببها؟

كل المشاكل اللي ممكن تقابلك من زيادة سعر التذكرة عن السعر المعلن أو زيادة عدد التذاكر عن عدد الأفراد أو دفع فلوس لاستخدام دورة المياه أو فرض إتــاوة من عامل الشماسي أو سوء معاملة أو ضعف مستوى الخدمات "دورات مياه غير صالحة – وشاطئ غير نظيف" ما يستوجب معه توقيع مخالفة على مستأجر الشاطئ.

-هل كــل شواطئ إسكندريــة تخضع لرقابة الإدارة؟

الشواطئ الخاضعة للإدارة هي المعلن عنها على صفحة الإدارة فقط.

-انتوا لازم توقعوا غـــرامة كبيرة أو تسحبوا الشاطئ من المستــأجر؟

فيه قوانين لابد من إتباعها عند رصد مخالفة من المستأجر وطبقا لكراسة الشروط وبنود التعاقد يتم توقيع غرامات وزيادتها في حالة تكرارها حتى تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الشاطئ.

-شواطئ المنتزه والمعمورة ليه مفيش حملات عليها؟

لا تخضع لإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

-قرى الساحل الشمـــالي تحت إدارتكم ؟

يوجد مجالس إدارة لإدارة شئون تلك القرى من حيث الإشراف على الخدمات المقدمة.

-"طب ما أنا علي ما أتصل وتيجــوا يكونوا اليوم خلص نعمل أيه؟

حضـــرتك ادفع بهدوء المبلغ المفروض عليك وبعد أن تستقر وتجلس تحت شمسيتك اتصل بنا وسنصلك فوراً لأن لنا مراقبين ومفتشين بيتحركوا على امتداد الشواطئ وبمجرد اتصالك بهم بيتوجهوا لمكان الشكوى مباشرة ونرد لحضرتك المبالغ المحصلة بدون وجه حق ونفرض غرامة علي المستأجر ونضمن لك ألا يتعرض لك أحد باقي اليــوم .

-لماذا لا يتم التعامل مع البلطجية عند قلعـــة قايتباي؟

لا تخضع لرقـــابة الإدارة لكن يستمر حي الجمرك في شن حملاته لإزالة أي إزالات وإشغالات.

-ليه مترجعش الشواطئ تدار بواسطة الأحيـــاء ويكون هناك موظفين تابعين للأحيـــاء لتحصيل الضريبة مثل الماضي؟

مع زيـــادة عدد الشواطئ ووصولها إلي 59 شاطئ وزيادة أعداد المترددين عليها ودول بيوصلوا أكتر من ٥ ملايين كل صيف يصعب جداً علي الأحياء إدارة الشواطئ فكان لابد من وجود شركات تتولى إدارة تلك الشواطئ وفق إجراءات وتعاقدات وكراسات الشروط بينما تدير المحافظة عدد 9 شواطئ مع استمرار الإدارة في مهمة المراقبة والمتابعة لكل الشواطئ وفرض الغرامات وفسخ التعاقدات في بعض الحالات.

-لماذا لا تصبح الشواطئ مجانية ومتاحة للجميع بدون فلوس ؟

عدد شواطئنا (59) شاطئ منها 9 شواطئ عامة تديرها المحافظة وسعر دخولها 6 جنيه شامل شمسية وكرسي واستخدام وحدات الخدمات وفى حالة استخدام المعدات الشخصية يكون ثمن التذكرة 2 جنيه.

وعدد 21 شاطئ خدمة لمن يطلبها وسعر 7 جنيه للفرد مقابل الحصول على كرسي وشمسية وترابيزة واستخدام وحدات الخدمات وفى حالة استخدام المعدات الشخصية يكون ثمن التذكرة 2 جنيه .. و"بكدا نقدر نقول أن عدد الشواطئ اللي بتقدم الخدمة بأسعار مخفضة في حدود 30 شاطئ وده معناه أنه أكثر من 50 % من شواطئ الإسكندرية لخدمة الطبقة المتوسطة.

أما من يرغب في بعض الخصوصية والخدمة المميزة فكرنا نقسم باقي الشواطئ إلى شواطئ مميزة وسياحية حيث يتم تأجير هذه الشواطئ بمزايدات علنية يحضرها جهات رقابية متخصصة ويتم الإعلان عنها في جريدة رسمية ويتم توجيه حصيلة المزايدات لتعظيم موارد المحافظة واستخدامها في المشروعات التنموية.