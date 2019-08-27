نتنياهو يطلب من حسن نصر الله أن "يهدأ"

وكالات- طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زعيم حزب الله حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في ضاحية ببيروت.

وقال نتنياهو في كلمة "سمعت ما قاله نصر الله. أقترح على نصر الله أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد أعداءها".