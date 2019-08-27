مصرع 6 أشخاص شرق موريتانيا جراء الفيضانات

لقي 6 أشخاص مصرعهم في موريتانيا جراء الفيضانات التي تجتاح جنوب شرق البلاد.

وذكرت صحيفة (الصحراء) مساء الثلاثاء أن 3 أطفال لقوا مصرعهم في مدينة "سيليبابي" جراء السيول التي اجتاحت المدينة يوم الإثنين، بعد العثور جثة

أول قتيل في وقت سابق، فضلا عن خسائر مادية.وعثرت فرق الإنقاذ الأهلية على اثنين من الضحايا مساء الاثنين، فيما عثرت على الثالث صباح اليوم بعد ليلة من الترقب والانتظار.وأكدت الصحيفة أن سكان المحافظة تنفسوا الصعداء بعد جهود إنقاذ كبيرة قامت بها فرق من القوات المسلحة.



وكانت مياه الأمطار والسيول الجارفة قد غمرت بعض مدن وقرى جنوب شرقي موريتانيا، وذكرت شبكة الاتصال في وزارة الداخلية الموريتانية أن مناطق واسعة شهدت هطول أمطار غزيرة.