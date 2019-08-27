6 إصابات بانفجار جنوب الحسكة

أصيب أمس ستة أشخاص بجروح نتيجة تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة وسط مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سورية.

وذكرت الأنباء أن دراجة نارية مفخخة مركونة جانب محطة انطلاق لسيارات الأجرة، مقابل بناء المحكمة القديم في مدينة الشدادي جنوب الحسكة انفجرت ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح، بينهم حالة حرجة، تم نقلهم إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج.

كان عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال قد قتلوا في السابع من الشهر الجاري، نتيجة تفجير إرهابيين سيارة مفخخة كانت مركونة جانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي.