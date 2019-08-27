6 إصابات بانفجار جنوب الحسكة

وذكرت الأنباء أن دراجة نارية مفخخة مركونة جانب محطة انطلاق لسيارات الأجرة، مقابل بناء المحكمة القديم في مدينة الشدادي جنوب الحسكة انفجرت ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح، بينهم حالة حرجة، تم نقلهم إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج.
كان عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال قد قتلوا في السابع من الشهر الجاري، نتيجة تفجير إرهابيين سيارة مفخخة كانت مركونة جانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي.
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