الحريري: اتصالات مكثفة لردع العدوان الإسرائيلي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، أمس، عن اتصالات مكثفة تجري لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان.

واستهل الرئيس الحريري الجلسة، حسبما نقل عنه وزير الإعلام جمال الجراح، بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واعتبرها خرقا فاضحا للقرار 1701، وتهديدا للاستقرار في لبنان.

العدوان مرفوض ومدان

وقال الحريري إن هذا العدوان مرفوض ومدان، وهناك اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الإسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته على لبنان، وتابع “طبعا ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وسيعقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة اليوم، لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية، وهذا الأمر يجري في ظل احتقان وتوتر كبير في المنطقة، مضافا إليه التوتر والتأزيم الاقتصادي في الداخل اللبناني، وهذا يستدعي أن نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للأمور وضبط النفس، وهذا أساس في هذه المعالجة، للخروج من الأزمة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”.

أضرار مادية

يذكر، أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين كانتا قد خرقتا الأجواء اللبنانية، فجر الأحد الماضي، فوق منطقة معوض، حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقطت الأولى أرضا وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ”حزب الله”، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد منتصف ليل الأحد الاثنين بصاروخين موقعا عسكريا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شرق لبنان، ولم تسفر عن إصابات في الأرواح، بل أحدثت أضرارا مادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس أن بلاده تعوّل على الدور الروسي، في تفادي

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الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، بعد الاعتداء الإسرائيلي، الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

خطوات الحكومة اللبنانية

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

الاعتداءات خرق فاضح للقرار 1701

تهديد للاستقرار والأمن في لبنان

تكثيف الاتصالات لردع إسرائيل

يزيد التوتر والتصعيد في المنطقة