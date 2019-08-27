وقال الشاهد إن «توقيت التوقيف ربما يؤثر على المناخ السياسي، لكنه يؤكد استقلالية القضاء»، وتابع
أن المسار القضائي أثبت أنه مستقل تماما عن المسار السياسي، وأن رئيس الحكومة لا يستطيع تعيين أو عزل أو إبعاد قاض.
واتّهم حزب قلب تونس الذي يرأسه القروي الموقوف منذ الجمعة، بتهمة تبييض الأموال، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق على منافسه القوي، ما يفاقم التوتر قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الشاهد أن هذه التهم تدخل في إطار «الحرب السياسية».
كانت هذه تفاصيل خبر الشاهد: توقيف القروي يؤكد استقلال القضاء التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.