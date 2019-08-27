الشاهد: توقيف القروي يؤكد استقلال القضاء التونسي

اعتبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس أن عملية توقيف المرشح البارز للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة تبييض أموال، تؤكد أن القضاء في بلاده مستقل.

وقال الشاهد إن «توقيت التوقيف ربما يؤثر على المناخ السياسي، لكنه يؤكد استقلالية القضاء»، وتابع

أن المسار القضائي أثبت أنه مستقل تماما عن المسار السياسي، وأن رئيس الحكومة لا يستطيع تعيين أو عزل أو إبعاد قاض.

واتّهم حزب قلب تونس الذي يرأسه القروي الموقوف منذ الجمعة، بتهمة تبييض الأموال، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق على منافسه القوي، ما يفاقم التوتر قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الشاهد أن هذه التهم تدخل في إطار «الحرب السياسية».