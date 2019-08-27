240 حكما على متمردين تشاديين

ذكرت وزارة العدل التشادية أمس أنه حكم على أكثر من 240 متمردا من المسؤولين أو العناصر، في المجموعة التي أوقفتها مطلع فبراير عملية فرنسية شمال شرق تشاد، بالسجن لمدد تراوح بين 10 و20 عاما.

وقال الوزير جمعة غربي «حكم على 12 من الموقوفين الـ267 بالسجن 20 عاما، وعلى 231 بالسجن بين 10 و15 عاما، فيما تمت تبرئة 24 قاصرا، وتابع أن «المحكمة الجنائية الخاصة أصدرت أيضا أحكاما غيابية بالمؤبد على نحو 10 مسؤولين خارج تشاد، بينهم زعيمهم تيمان أرديمي».