240 حكما على متمردين تشاديين

وقال الوزير جمعة غربي «حكم على 12 من الموقوفين الـ267 بالسجن 20 عاما، وعلى 231 بالسجن بين 10 و15 عاما، فيما تمت تبرئة 24 قاصرا، وتابع أن «المحكمة الجنائية الخاصة أصدرت أيضا أحكاما غيابية بالمؤبد على نحو 10 مسؤولين خارج تشاد، بينهم زعيمهم تيمان أرديمي».
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