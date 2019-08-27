الحوثي يعرقل 8 مبادرات سلام في 4 سنوات

آخر محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين في ستوكهولم (الوكالات)

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لإطلاق محادثات مباشرة مع الميليشيا الحوثية في اليمن في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تتطلع إلى محادثات في سلطنة عمان، مع قيادات المليشيا الحوثية في محاولة من واشنطن للتوسط لإعلان وقف لإطلاق النار في اليمن، في وقت تزداد فيه المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقاً.

ووفقا للمصادر المطلعة سيقود المحادثات من الجانب الأميركي الدبلوماسي المخضرم كريستوفر هنزل، الذي أصبح في أبريل أول سفير لإدارة ترمب لدى اليمن.

شهدت الساحة اليمنية منذ 2015 العديد من المحاولات التي قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية لحل الأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المعترف بها والتي تشمل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 لعام 2015 الذي طالب الحوثيين بسحب قواتهم من جميع المناطق، إلا أن جميعها باءت بالفشل بسبب التعنت الحوثي.

وفي حال نجاح واشنطن في مسعاها ستحمل هذه المبادرة الرابعة للولايات المتحدة والتاسعة التي أفشلتها ميليشيا الحوثي بسبب سياستها في عرقلة أي جهود أممية وكل مشاورات تفضي إلى إيجاد حل سياسي ينهي انقلابها على الشرعية في اليمن وعلى الدولة، فيما التزمت الحكومة الشرعية والتحالف العربي في اليمن بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح أي مبادرة للحل وكان آخرها محادثات السويد.

مبادرات السلام التي أفشلها الحوثي

مفاوضات جنيف يونيو 2015

أول محادثات سلام عقدتها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وحمَّل خلالها وزير الخارجية اليمني آنذاك رياض ياسين وفد الحوثيين المشارك المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق سلام

مشاورات جنيف ديسمبر 2015

تمت أيضاً برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل جميع اليمن، غير أن الجولة انتهت دون تحقيق أي تقدم في السلام اليمني بسبب تعنت الوفد الحوثي

مفاوضات سلطنة عُمان 2015 و2016

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استضافت سلطنة عُمان، مفاوضات غير معلنة في مايو 2015 بين مسؤولين أميركيين ووفد من الحوثيين للوصول إلى حل بين أطراف الصراع اليمني، لكنها لم تنجح

كما استضافت مسقط في نوفمبر 2016

محادثات أخرى مع وفد حوثي ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، لحثهم على وقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات جديدة

مفاوضات مسقط يناير 2018

استضافت عُمان مباحثات سرية أخرى بين قيادات حوثية ودبلوماسيين أميركيين وروسيين وبريطانيين للبحث عن مخرج للأزمة اليمنية، بيد أن كل تلك المساعي أحبطها الحوثي بسبب تعنته

محادثات الكويت 2016

استضافت الكويت في الفترة من أبريل - أغسطس 2016 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة، ولكنها فشلت في التوصل لاتفاق بين أطراف الأزمة بعد أن استمرت أكثر من 3 أشهر

مباحثات جنيف سبتمبر 2018

كانت المحادثات مقررة بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي في جنيف برعاية الأمم المتحدة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2018، غير أن المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث أعلن فشل هذه المباحثات بسبب عدم حضور وفد الانقلابيين

اتفاقيات السويد ديسمبر 2018

رعت الأمم المتحدة مباحثات سلام بشأن اليمن في مدينة استكهولم السويدية يوم 6 ديسمبر وأسفرت عن توصل الحكومة الشرعية مع الحوثيين إلى اتفاق يقضي بانسحاب الميليشيا من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة ووقف إطلاق النار، غير أن الحوثي يماطل حتى الآن في تنفيذ اتفاق السلام