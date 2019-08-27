هادي: الشرعية ستتجاوز التداعيات

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أنه يتم العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها، وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وفقاً للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية

وأكد هادي خلال لقائه أمس المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن الأحداث والمشاكل الجانبية «لن تثنينا أو تلهينا عن العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني».

وجدد الرئيس اليمني موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

دعم أممي للشرعية

من جهته، أبلغ جريفيث هادي رسالة شفوية من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تؤكد دعمه لشرعية الرئيس هادي وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن، مثمناً مواقفه الصادقة والجادة نحو السلام.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت الميليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.

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فشل باليستي حوثي

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس صاروخاً باليستياً من محافظة عمران «مديرية حرف سفيان» باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

على الصعيد نفسه، أوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت أيضاً أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء.