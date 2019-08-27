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27 مليونا تعجل بتعاقد الأهلي مع ليما

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أنهت إدارة النادي الأهلي التوقيع مع اللاعب البرازيلي لوكاس ليما الذي يشارك في مركز الظهير الأيسر، ليكون أحد اللاعبين البرازيليين الذين ستغلق بهم الإدارة الأهلاوية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الـ31 من أغسطس الجاري.

وعلمت «دوت الخليج» أن قيمة الصفقة وصلت إلى 27 مليون ريال «6.5 ملايين يورو»، وكانت إدارة النادي أكدت أنها ستعمل على حل جميع الإشكاليات الفنية التي عانى منها الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية، وكان اللاعب تلقى عرضا من مارسيليا الفرنسي هذا الصيف بعد الموسم المميز الذي قدمه، لكنه فضل الانتقال إلى الأهلي بسبب قوة العرض المالي.

ميدانيا، واصل الفريق تحضيراته لمواجهة الاتفاق السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير للمحترفين، بإشراف مدربه الكرواتي برانكو الذي عمل على تصحيح أخطاء لاعبيه الماضية، وطبق عددًا من الجمل الفنية، وطالب لاعبيه بمضاعفة الجهد ومسح الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق خلال مباراته الأولى دوريا أمام العدالة.


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