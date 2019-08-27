شدّدت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على وجوب إبقاء العقوبات الدولية مفروضة على كوريا الشمالية بعد تجاربها الصاروخية الأخيرة.
وأكدت هذه الدول، في بيان تلاه نائب السفير الألماني يورغن شولتز، أنّه "يجب إبقاء العقوبات الدولية وتنفيذها بصرامة إلى أن يتم تفكيك برنامجي كوريا الشمالية النووي والبالستي".
وانعقدت جلسة مجلس الأمن المغلقة بدعوة من الدول الثلاث.
وقال البيان "نشعر بقلق بالغ بعد قيام كوريا الشمالية بسلسلة من (تجارب) إطلاق الصواريخ البالستية خلال الأسابيع الأخيرة (...) في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".
اقرأ أيضاً... كوريا الشمالية تختبر "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات"
وأعلنت وسائل إعلام في بيونج يانج السبت، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة "منصة إطلاق صواريخ متعددة".
وهذه التجربة هي الأخيرة في سلسلة تجارب أجرتها بيونج يانج ووصفت بأنّها رد على مناورات عسكرية أميركية كورية جنوبية مشتركة انتهت الأسبوع الماضي.
وتابع البيان المشترك أنّه يتوجب على كوريا الشمالية "اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل نزع السلاح النووي في شكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع عنه".
كما طالبت الدول الأوروبية الثلاث بيونج يانج بـ"إجراء مفاوضات جدية" مع الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلين ولندن وباريس تدعو إلى إبقاء العقوبات الدولية على كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.