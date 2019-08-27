قتلى وجرحى بأعمال عنف متفرقة في العراق

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل على جانب طريق في منطقة الرستمية جنوب العاصمة بغداد، مبيناً أن الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار في الرأس.
وفي حادث آخر، أكد المصدر ذاته أن قوة أمنية عثرت على جثة رجل داخل منزله ضمن منطقة الشعب شمال بغداد، مشيراً إلى أن الجثة بدت عليها آثار طعنات سكين.
وتابع أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الحسينية شمال بغداد، ما أدى إلى إصابته بجروح.
كما قتل مدني بنيران مسلحين مجهولين فتحوا عليه نيران أسلحتهم الكاتمة في منطقة "سبع قصور" شرق بغداد.
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وقتل شخص بهجوم مسلح أثناء مروره في منطقة الكمالية شرق بغداد.
إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة بأن مدنياً قتل بهجوم نفذه مسلحون بأسلحة كاتمة في قضاء أبو غريب غرب العاصمة.
واقتحم مسلحون مجهولون منزل شيخ عشيرة في قضاء الطارمية شمال بغداد، وأطلقوا النار على صاحبه ما أدى إلى مقتله في الحال.
على صعيد أمني آخر، أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب العراق مقتل أربعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار.
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