كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل والي ولاة غرب العراق في "داعش" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل والي ولاة الولايات الغربية "أبو مسلم"، خلال الضربة الجوية لطيران التحالف الدولي، في 13 أغسطس الحالي.

وذكر بيان للجهاز أنه "إلحاقا بالبيان الذي أعلنه جهاز مكافحة الارهاب في 13 أغسطس 2019، حول مقتل 10 إرهابيين في صحراء الأنبار بضربة جوية لطيران التحالف الدولي وفق معلومات دقيقة من استخبارات الجهاز، تأكد بعد التدقيق والتفتيش أن من بين من قتلوا أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي المكنى (أبو مسلم)، والي ولاة الولايات الغربية في تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن من بقين الذين لقوا مصرعهم "أبو أنس" أمير قاطع الصحراء في ولاية الأنبار و"أبو وقاص" الإعلامي العام ومجهز الولايات الغربية، "إضافة إلى قياديين آخرين لم تتسن معرفة أسمائهم لتشوه جثثهم من أثر الضربة".

وأشار الجهاز إلى أن "التنظيم فقد بهذه الضربات أكبر قياداته في القاطع".

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