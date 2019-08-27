ربع نهائي أبطال آسيا.. التعادل السلبي يحسم القمة السعودية بين الاتحاد والهلال

خلصت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي جمعت مساء اليوم الثلاثاء، بين فريقي الاتحاد والهلال السعوديين، إلى التعادل دون أهداف.

ولم يقو مهاجمو الفريقين على زيارة الشباط طيلة شوطي المواجهة، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب.

وتقام مواجهة الإياب في 17 من شهر شتنبر القادم، بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، حيث يحتاج صاحب الأرض الهلال إلى الفوز من أجل اقتناص بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، بينما يلعب ضيفه على التعادل بأي نتيجة عدا صفر لمثله، لضمان تأهله إلى نصف النهائي.

يذكر أن الاتحاد بلغ هذا الدور بعد تخطيه ذوب آهان أصفهان الإيراني في ثمن النهائي، في حين تجاوز الهلال عن الدور ذاته مواطنه الأهلي.