بعقد يمتد لثلاث سنوات.. نهضة بركان يتعاقد رسميا مع سفيان كركاش

تعاقد نادي نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب سفيان كركاش، ليدافع عن صفوف الفريق البرتقالي بدءا من الموسم القادم.

وانضم كركاش إلى بطل كأس العرش بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، قادما من فريق مولودية وجدة الذي جاوره الموسم الماضي.

ومن المرتقب أن ينخرط صاحب 20 عاما في التداريب الجماعية لنهضة بركان، الذي تنتظره رحلة إلى مدينة خنيفرة، حين سيواجه شباب أطلس المدينة نهاية الأسبوع الجاري، برسم سدس عشر نهائي الكأس الفضية.

وبصم كركاش على موسم جيد رفقة مولودية وجدة، مما جعله محط أنظار مجموعة من الأندية في البطولة الاحترافية، في مقدمتها قطبي البيضاء، الرجاء والوداد، هذا الأخير كان قريبا من الظفر بخدمات كركاش، قبل أن يحول اللاعب وجهته إلى مدينة بركان.

وبدأ سفيان كركاش مسيرته الكروية بالديار البلجيكية، حيث تلقى تكوينه بمركز تكوين فريق كلوب بروج البلجيكي، قبل أن يستقدمه والده عزيز كركاش المدرب السابق لمولودية وجدة، بداية الموسم الماضي بكتيبة سندباد الشرق.