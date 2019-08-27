حافلات “ألزا” تلزمهم بدفع ثمن التذكرة..المكفوفون يحتجون: من أين لنا المال..سنصٓعّد؟

فوجئ عدد من الأشخاص بقرار شركة “ألزا” للنقل الحضري في الرباط، بإلغاء مجانية تنقل الأشخاص المكفوفين، وهو ما أثار استياء وغضب هذه الفئة.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم كربيب، عضو مجموعة المكفوفين المعطلين، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه “أصبح لزاما علينا دفع ثمن التذكرة، من أجل التنقل في حافلات “ألزا”، لكن من أين لنا المال؟؛ فنحن لا نعمل، والدولة لا تمنحنا أي تعويض مادي عن إعاقتنا، خلافا لباقي الدول”.

وأوضح إبراهيم كربيب عن مجموعة المكفوفين المعطلين، “أنه عندما تم تعاقد مع شركة “ألزا”، لم يتم إحترام الظهير رقم 05.81 الذي جاء فيه أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق في الاستفادة من مجانية التنقل”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “فئة المكفوفين لا تستطيع اقتناء ثمن تذكرة”، مشددا على أن “المسؤولين يتجاهلون هذه الفئة من المجتمع”.

وهدد إبراهيم كربيب، عضو مجموعة المكفوفين المعطلين، بالتصعيد “في وجه المسؤولين في مدينة الرباط، من أجل ضمان تنقلهم بالمجان في حافلات “ألزا”.