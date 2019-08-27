دوري أبطال آسيا.. هالك ينقذ شنغهاي من الهزيمة على أرضه أمام أوراوا

أنقذ البرازيلي هالك فريقه شنغهاي الصيني، اليوم الثلاثاء، من الخسارة على أرضه أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كان فريقه متأخرا بهدفين دون رد قبل أن ينجح في توقيع هدفي التعادل.

وتقدم الضيوف في النتيجة بعد أربع دقائق على ضربة البداية، عن طريق اللاعب ماكينو، ثم ضاعف زميله شينزو كوروكي الكفة بهدف ثان في الدقيقة 30، منهيا الشوط الأول لصالح أوراوا بثنائية نظيفة.

وفي الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 49، قلص هالك النتيجة لشنغهاي من علامة الجزاء، ثم عاد صاحب 33 عاما ومن ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 71 موقعا هدفه الشخصي الثاني ولفريقه، مجنبا بذلك زملاءه الهزيمة بميدانهم.

هذا وتقام مباراة الإياب في 17 من شتنبر القادم، على أرضية ملعب سايتاما، إذ يكفي أوراوا التعادل السلبي أو بهدف لمثله لبلوغ المربع الذهبي، بينما يتوجب على شنغهاي الفوز بأي نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف فما فوق من أجل اقتناص بطاقة التأهل لنصف النهائي.