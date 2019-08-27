معارضو بنشماش يصادقون على وثائق المؤتمر وانتخاب المؤتمرين

يشتد الصراع داخل البام هذه الأيام، بعد إعلان التيار المعارض لحكيم بنشماش، بزعامة سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، عن اجتماع لجنته يوم الجمعة المقبل، من أجل المصادقة على وثائق المؤتمر وتحديد برمجة زمنية من أجل انتخاب مؤتمري الجهات.

وكشف كودار، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن الاستعدادات جارية من طرف اللجنة التحضيرية التي يترأسها، من أجل إنجاح محطة المؤتمر أيام 27 و28 شتنبر المقبل، مؤكدا أنها مدعومة سياسيا من لدن جميع الأمناء الجهويين والإقليميين للحزب، ومسنودة من البرلمانيين، كذلك.

وأفاد كودار بأن لجنته التحضيرية تستعد لاقتحام القلعة الانتخابية للحزب في مدينة طنجة، مؤكدا عقد تجمع جماهيري يوم السبت المقبل، وهو اللقاء الذي يستهدف منه معارضو بنشماش التعبئة الجيدة من أجل إنجاح المؤتمر الوطني.

في مقابل هذا التحرك التنظيمي لتيار “المستقبل”، سارع حكيم بنشماش، الأمين العام للبام، إلى ترؤس لقاء مماثل للجنة التحضيرية للحزب التي يترأسها أحمد التهامي، حيث شرع من جانبه في تفعيل توصيات ومخرجات اجتماع 9 غشت الماضي، الذي ضم مسؤولي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، داعيا رؤساء اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية إلى اجتماع أعضاء اللجان، وذلك متم الشهر الجاري وبداية شهر شتنبر.

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وفي هذا الصدد، دعا كل من حميد أبولاس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، ونادية الرحماني، رئيسة لجنة اللوجستيك والاستقبال والإعلام والتواصل، إلى اجتماعين منفصلين للجنتين بحضور رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور أحمد التهامي، يوم السبت 31 غشت بالرباط، لمناقشة خطة عمل كل لجنة وشروط تنزيلها وطنيا وإقليميا وجهويا استعدادا للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكانت اللجنة التحضيرية، برئاسة التهامي، قد عقدت على مستوى رؤساء ومقرري لجنها الفرعية الخمس، اجتماعا تمهيديا يوم الجمعة 9 غشت 2019 بالمقر المركزي للحزب، تدارست خلاله ثلاث نقاط في جدول أعمالها: التصور العام للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، والتصور الخاص لمهام اللجنة التحضيرية ثم التصورات الموضوعاتية لمهام اللجان الخمس المكونة للجنة التحضيرية، وتحديد منهجية اشتغالها ورسم خطة الطريق لإنجاز مهامها على الوجه الأمثل.

وكشف بلاغ للجنة التحضيرية للمؤتمر، أن هذه الأخيرة وضعت اللمسات الأخيرة على التصورات والمبادئ العامة والمنهجية الناجعة التي ستؤطر إنجاز مختلف مهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع واللجان الخمس المكونة لها، بهدف توفير الشروط المادية والمعنوية الكفيلة بضمان النجاح المأمول للمؤتمر، الذي سينعقد في سياق حزبي خاص مطبوع بالوعي الجماعي وبالإرادة القوية والطموح الكبير لتحقيق انبعاث نوعي للدخول في مرحلة جديدة من حياة الحزب.

كما كشفت اللجنة التحضيرية برئاسة التهامي، أنها بصدد فرز عضوية المؤتمرين والمؤتمرات، كما أنها وضعت، أيضا، المحددات العامة لتنفيذ عملية الفرز بشكل ديمقراطي وشفاف، موصية المكتب الفيدرالي القيام بعقد اللقاءات الإقليمية والجهوية وبحملة قوية للانخراطات في أقرب الآجال، ووضع برنامج عمل مركزيا وترابيا للتعبئة للمؤتمر الوطني، ومن ضمنها عقد لقاءات إقليمية وجهوية في المقبل من الأيام، مشددة أن عملية التنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم المعتمدة على النتائج الملموسة كفيلة بضمان النجاح المأمول للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، على حد تعبير البيان.