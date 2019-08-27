التربية تنجح بارسال الأسئلة الوزارية إلكترونيا

أعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية، الثلاثاء، انها قامت بتجربة ارسال أسئلة الامتحانات النهائية الوزارية للدور الثاني إلكترونيا إلى المراكز الامتحانية.
وقال المكتب الاعلامي للجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "جهزت بعض المراكز الامتحانية بأجهزة مزودة بالإنترنت تقوم بسحب واستنساخ الأسئلة خلال دقيقة واحدة"، مبينة انها "تقوم بارسال الأسئلة الامتحانية الوزارية إلى أجهزة موجودة في المراكز الامتحانية تم تأمينها ومن خلال تلك الاجهزة يتم السحب الفوري للأسئلة".
واضاف ان "هذه التجربة تأتي من أجل القضاء على تسرب الأسئلة"، مشيرا الى ان "التجربة طبقت في المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية والمديرية العامة لتربية واسط وأثبتت نجاحها بنسبة (100%)".
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